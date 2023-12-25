الرياض.. انطلاق اللقاء التكاملي الثاني لجمعيات الأوقاف بعد غدٍ الأربعاء

تُنظم جمعية دعم الأوقاف، اللقاء التكاملي الثاني للجمعيات المتخصصة بالأوقاف، بمشاركة 16 جمعية أهلية بالمملكة، خلال الفترة من 27-28 ديسمبر الجاري، بمدينة الرياض.
يهدف اللقاء إلى تبادل الأفكار ونقل التجارب بين تلك الجمعيات، وتنسيق الجهود المقدمة في القطاع الوقفي وتطويرها، وإثراء المشاركين بالأفكار والمستجدات الحديثة في مجال الأوقاف.
وقال الرئيس التنفيذي لجمعية دعم الأوقاف صالح بن عبدالله اليوسف: إن جمعية دعم الأوقاف منذ تأسيسها تسعى لتقديم المبادرات النوعية للقطاع الوقفي، بالإضافة إلى تخصصها في تمكين الأوقاف وإحياء الأوقاف المتعثرة والمتعطلة.
وأضاف "اليوسف"، أن العمل قائم على مساندة المنظمات الخيرية والأوقاف لتحقيق الاستدامة المالية؛ بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، فيما يخص القطاع الثالث ومشاركته في زيادة الناتج المحلي، والتي نص عليها نظام الأوقاف الصادر من الهيئة العامة للأوقاف.
ونوه "اليوسف" إلى أن الملتقى الذي سيستمر على مدى يومين، سيشهد أنشطة متنوعة وورش عمل ولقاءات علمية ثرية وحلقات نقاش المتخصصة.
وأضاف: أن العمل في القطاع الوقفي يتطلب تضافر الجهود وتوحيدها بين جميع الكيانات ذات العلاقة؛ لذا جاء هذا اللقاء لتنسيق الجهود وتبادل الأفكار والتجارب بين الجمعيات وإثراء المشاركين بالأفكار والمستجدات الحديثة في مجال الأوقاف، واستعراض الحلول النموذجية في تطوير الأوقاف وتمكينها.
كما يأتي تنظيم هذا اللقاء، ضمن المبادرات التي تسعى لها الجمعية؛ للخروج بتوصيات مهمة تسهم في تطوير القطاع الوقفي.
وقدم "اليوسف" شكره وتقديره للهيئة العامة للأوقاف على ما تبذله من جهود مباركة لتطوير القطاع الوقفي بشكل عام، وعلى ما تحظى به الجمعيات الأهلية المتخصصة بالأوقاف من الدعم والمؤازرة والمساندة.
يذكر أن الجمعيات الوقفية بالمملكة يبلغ عددها 16 جمعية وقفية، تعمل تحت إشراف الهيئة العامة للأوقاف، وهي: جمعية دعم الأوقاف، وجمعية "أبقى" للخدمات والاستشارات الوقفية، وجمعية "أثر" لخدمة الأوقاف، وجمعية "أحد" لخدمة الأوقاف، وجمعية "رافد" الوقفية، وجمعية الأوقاف الصحية "وقف"، وجمعية السلام لخدمات الأوقاف.
وجمعية أوقاف خير البقاع التنموية، وجمعية تمكين الأوقاف، وجمعية تنمية الأوقاف، وجمعية "دائم" للأوقاف، وجمعية "عطاء" لخدمة القطاع الوقفي، وجمعية "منفعة" للأوقاف، وجمعية "ناظر" الوقفية، وجمعية "نماء" للخدمات الوقفية "أوقافنا"، وجمعية استدامة.
وتعد جمعية دعم الأوقاف، أول جمعية أهلية صدر تصريحها من وزارة الموارد البشرية، وتعمل تحت إشراف الهيئة العامة للأوقاف، ومقرها الرياض.
وعلى الراغبين من الاستفادة من الجمعية عبر موقعها الإلكتروني (https://alawqaf.org.sa) أو بريدها الإلكتروني (info@alawqaf.org.sa) أو عبر التواصل المباشر على الرقم (0505252350).