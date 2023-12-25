الرياض.. انطلاق اللقاء التكاملي الثاني لجمعيات الأوقاف بعد غدٍ الأربعاء

يذكر أن الجمعيات الوقفية بالمملكة يبلغ عددها 16 جمعية وقفية، تعمل تحت إشراف الهيئة العامة للأوقاف، وهي: جمعية دعم الأوقاف، وجمعية "أبقى" للخدمات والاستشارات الوقفية، وجمعية "أثر" لخدمة الأوقاف، وجمعية "أحد" لخدمة الأوقاف، وجمعية "رافد" الوقفية، وجمعية الأوقاف الصحية "وقف"، وجمعية السلام لخدمات الأوقاف.