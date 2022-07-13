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"الحج والعمرة" توثق مشاعر الحجيج منذ دخولهم إلى أرض المملكة حتى مغادرتهم

عبر 12 مقطع فيديو خلال تأدية أركان الحج
"الحج والعمرة" توثق مشاعر الحجيج منذ دخولهم إلى أرض المملكة حتى مغادرتهم
عبدالله الراجحي
عبدالله الراجحي

وثّقت وزارة الحج والعمرة أركان وشروط الحج، ومسيرة ضيوف الرحمن منذ دخولهم إلى المملكة لتأدية فريضة الحج، حتى مغادرتهم إلى بلدانهم، في 12 مقطعاً مرئياً يُسلط الضوء على مشاعر الحجاج وتحركاتهم في المسجد الحرام بمكة المكرمة من خلال تأدية طواف القدوم، والسعي بين الصفا والمروة، انتهاءً بطواف الوداع.

كما تضمّنت الفيديوهات تحركات الحجاج في المشاعر المقدسة ما بين المبيت بمنى، والتصعيد إلى عرفات في يوم عرفة والبقاء فيها للدعاء حتى مغيب الشمس، والذبح والنحر، وقضاء يوم العيد في مزدلفة، ورمي الجمرات، والتحلل من الإحرام، وغيرها من أعمال الحجيج المتنوعة، وزيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة.

ويأتي ذلك لمواكبة الحدث الأهم لدى المسلمين حول العالم، ورصد اللحظات الإيمانية بأبيات مناسبة؛ لمشاركتها الجمهور من داخل وخارج المملكة، استشعارًا من وزارة الحج والعمرة بدورها التوعوي والترحيبي بضيوف الرحمن من شتى البلاد، وإبراز جهود المملكة في خدمة الحجيج.

وزارة الحج والعمرة
حج 1443

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