"الحج والعمرة" توثق مشاعر الحجيج منذ دخولهم إلى أرض المملكة حتى مغادرتهم

كما تضمّنت الفيديوهات تحركات الحجاج في المشاعر المقدسة ما بين المبيت بمنى، والتصعيد إلى عرفات في يوم عرفة والبقاء فيها للدعاء حتى مغيب الشمس، والذبح والنحر، وقضاء يوم العيد في مزدلفة، ورمي الجمرات، والتحلل من الإحرام، وغيرها من أعمال الحجيج المتنوعة، وزيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة.