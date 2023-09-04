شدد على أهمية الحضور.. "السليمان": هذه أسباب غياب بعض الطلاب عن المدارس

ويقارن "السليمان" بين غياب الطلاب في المملكة وغيابهم بدول أخرى، ويقول: "اللافت تدرج إجراءات تعامل المدرسة مع عدم التزام الطالب، وفي حال عدم تعاون ولي الأمر تبليغ الجهات المختصة، والجهات المختصة في بعض الدول المتقدمة هي مؤسسات حماية الطفل والشرطة، حيث يعرض تقاعس أولياء الأمور عن ضبط حضور أبنائهم للمساءلة القانونية، ويروي لي صديق كان يدرس الدكتوراه في إحدى المدن البريطانية، أنه استأذن المدرسة في غياب أبنائه يوماً واحداً قبل الإجازة للسفر بهم إلى الرياض فرفضت المدرسة وحذرته من غيابهم، بينما عندنا يمنح بعض أولياء الأمور بل والطلاب أنفسهم صلاحية اتخاذ قرارات مواعيد بدء الإجازات ونهايتها، وليتها تقف عند يوم قبل وبعد بل تصل أحياناً إلى الغياب قبل أسبوع من بدء الإجازة وبعد نهايتها، والعذر الجاهز عند الأبناء هو أن لا أحد سيحضر من زملائهم وكأنهم متفقون على القرار الذاتي!".