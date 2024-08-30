محليات

دوريات المجاهدين بعسير بالمرصاد لتهريب 37,370 قرصًا محظورًا

استكمال الإجراءات وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص
دوريات المجاهدين بعسير بالمرصاد لتهريب 37,370 قرصًا محظورًا
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أحبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير تهريب (37,370) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

عسير
الإدارة العامة للمجاهدين
أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي

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