"أدير العقارية" تُحقق نجاحًا استثنائيًا ببيع أبراج "رزون المسك" الفندقية في مكة المكرمة بقيمة إجمالية لامست 600 مليون ريال

وشهد المزاد منافسة قوية للاستحواذ على هذه الفرصة الاستثمارية المتميزة، نظرًا لما تتمتع به من موقع استراتيجي في قلب حي العزيزية، بالقرب من الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة، وبما تضمه من ثلاثة أبراج فندقية فاخرة تمتد على مساحة بنائية إجمالية تبلغ أكثر من 121 ألف متر مربع، وتضم 1602 غرفة فندقية مجهزة وفق أعلى معايير الراحة والرفاهية.