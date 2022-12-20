سفير المملكة بجاكرتا: نتائج مؤتمر مسلمي آسيان الثاني مبهرة وصداها يمتد لمدى بعيد

وأضاف الثقفي أن إقامة المؤتمر الدولي الإسلامي لدول آسيان الثاني في إندونيسيا ستكون نتائجه مبهرة وصداه يبقى لمدى طويل، لكونها تقام على أرض إندونيسيا، وهي بلد تمثل 85% من سكانها مسلمين, مفيدًا أن هذا لمؤتمر يعد حلقة وصل بين المملكة ودول جنوب شرق آسيا ودول آسيان والعلماء، مقدمًا شكره عير "سبق" لوزارة الشؤون الإسلامية على الإعداد المميز للمناسبة.