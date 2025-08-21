تبوك تستقبل العام الدراسي الجديد بتدشين مشروعات تعليمية حديثة

تسلّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك عددًا من المشروعات التعليمية الجديدة بالتزامن مع انطلاقة العام الدراسي 1447هـ، شملت مجمعًا تعليميًا في حي الصفا يضم ابتدائية حكيم بن حزام ومتوسطة عمار بن ياسر، إضافة إلى مبنى الابتدائية 35، ومجمع متوسط وثانوي في الحي ذاته يضم متوسطة أم المؤمنين عائشة –رضي الله عنها– وثانوية مريم بنت عمران. كما تسلّمت الإدارة مبنى الابتدائية 59 بحي الأندلس، والابتدائية 63 بحي القادسية.