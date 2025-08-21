تبوك تستقبل العام الدراسي الجديد بتدشين مشروعات تعليمية حديثة

تسلّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك عددًا من المشروعات التعليمية الجديدة بالتزامن مع انطلاقة العام الدراسي 1447هـ، شملت مجمعًا تعليميًا في حي الصفا يضم ابتدائية حكيم بن حزام ومتوسطة عمار بن ياسر، إضافة إلى مبنى الابتدائية 35، ومجمع متوسط وثانوي في الحي ذاته يضم متوسطة أم المؤمنين عائشة –رضي الله عنها– وثانوية مريم بنت عمران. كما تسلّمت الإدارة مبنى الابتدائية 59 بحي الأندلس، والابتدائية 63 بحي القادسية.
وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير، أن المباني الجديدة مزوّدة بتجهيزات متكاملة، تشمل فصولًا دراسية ومكاتب إدارية وصالات رياضية ومرافق تعليمية حديثة، بما يسهم في تحسين البيئة المدرسية ورفع جودة العملية التعليمية.
ونوّه مدير التعليم باهتمام سمو أمير منطقة تبوك ومتابعته للعمل التعليمي في المنطقة، مشيدًا بالدعم السخي من القيادة الرشيدة، والذي مكّن من تطوير البيئة التعليمية وإنشاء مدارس نموذجية جديدة ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم، الرامية إلى خفض نسبة المباني المستأجرة وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة تتماشى مع معايير بناء المشاريع التعليمية الحديثة وفق أحدث التصاميم المعمارية.