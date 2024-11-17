الجلاجل: مشاركة المملكة في قمة العشرين تأتي تأكيدًا على الدور القيادي الذي تضطلع به

وأشار الوزير "الجلاجل" في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" بمناسبة مشاركة المملكة العربية السعودية في قمة قادة مجموعة العشرين التي ستقام في جمهورية البرازيل الاتحادية؛ إلى أن نجاحات المملكة الدولية تأتي بفضل الله ثم القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، مشيرًا إلى أن القطاع الصحي يشهد تحوُّلًا استراتيجيًّا كبيرًا بدعم سخي من القيادة؛ ما أسهم في رفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتطوير التنظيمات التي تدعم الابتكار والاستثمار في المجال الصحي، مع تعزيز دور الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتنمية القوى العاملة الصحية.