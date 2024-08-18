وقفت على انطلاقة العام الجديد.. "اللهيبي" تشيد ببداية الدراسة في جدة وتؤكد: مُبشّرة

وكانت "اللهيبي" قد وقفت اليوم على انطلاقة العام الدراسي من ثانوية الخمرة الأولى للبنين، إلى جانب زيارة عدد من مدارس البنات، اطلعت خلالها على البرامج المقدمة لاستقبال الطلاب، وانتظام اليوم الدراسي الأول وسير الحصص الدراسية، وتابعت سير العملية التعليمية بمتوسطة الخمرة الأولى للبنات، مشيدةً بالعمل الدؤوب والجهود المبذولة من الجميع متمنية للطلاب والطالبات عامًا دراسيًا حافلًا بالتميز والنجاح.