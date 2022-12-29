بينها رقم تاريخي.. "الإحصاء" تنشر آخر أرقام معدلات البطالة في المملكة

ووفق إنفوجرافيك نشرته الهيئة، سجل معدل البطالة بين السعوديات "15 عامًا فأكثر" بنهاية الربع الثالث من 2022 نحو 20.5 في المائة، مقابل 19.3 في المائة بنهاية الربع السابق له "الربع الثاني من 2022".