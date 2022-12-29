بينها رقم تاريخي.. "الإحصاء" تنشر آخر أرقام معدلات البطالة في المملكة

قالت الهيئة العامة للإحصاء اليوم: إن معدل البطالة لإجمالي السكان استقر عند 5.8 للربع الثالث من عام 2022م.
وسجل معدل البطالة لـ 15 عامًا فأكثر 9.9% للجنسين 4.3% للذكور و20.5% للإناث.
وبذلك انخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور بنهاية الربع الثالث 2022 إلى 4.3 في المائة، وهو أدنى مستوى على الإطلاق وفق البيانات المتوفرة.
ووفق إنفوجرافيك نشرته الهيئة، سجل معدل البطالة بين السعوديات "15 عامًا فأكثر" بنهاية الربع الثالث من 2022 نحو 20.5 في المائة، مقابل 19.3 في المائة بنهاية الربع السابق له "الربع الثاني من 2022".