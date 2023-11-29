تحت رعاية ولي العهد.. "محمد بن ناصر" يفتتح منتدى جازان للاستثمار 2023

بعد ذلك، ألقى رئيس غرفة جازان أحمد أبوهادي كلمة، استعرض خلالها أهداف الملتقى في التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة بمنطقة جازان، من خلال ما يتضمنه من جلسات حوارية متخصصة وورش العمل المصاحبة للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ، ثم أعلن الأمين العام لغرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري عن إطلاق عدد من المبادرات للغرفة شملت صندوق جازان للاستثمار في مشروعات الأمن الغذائي، وبرنامج بين "الفردية والبورصة"، ومنصة منتوجات جازان، ومشروع مستشفى سعة 100 سرير، ومشروع مركز جازان للمعارض والمؤتمرات.