"الزعاق": هذه الأيام يمكنكم مشاهدة كوكبَي الزهرة والمشتري بالعين المجردة

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن كوكب المشتري هو أكبر كواكب المجموعة الشمسية، فهو أكبر حجماً من الأرض بـ 1200 مرة، فيما يكون أجمل كوكب هو الزهرة، حيث يسمونه العرب الكوكب الدرّي لجماله، ولذلك شبّه الله -سبحانه وتعالى- نوره "كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ".