بعد نجاحها في توفير مساحات عمل لمئات الشركات.. وايت سبيس تتوسع لمدينة الخبر

تخدم وايت سبيس العديد من الشركات المتوسطة والكبيرة الراغبة في الحصول على مساحات عمل ابداعية او مكاتب مجهزة ومخدومة، كما يستفيد من خدماتها العديد من رواد الأعمال والشركات الناشئة المهتمين بالحصول على مكاتب مشتركة او مساحات عمل فردية بطريقة مرنة وميسرة. كما تحوي مساحات العمل على مجموعة متنوعة من المرافق المتاحة للحجز مثل قاعات الاجتماعات و قاعات التدريب لتستضيف مختلف الفعاليات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مثل الاجتماعات الدورية أو المناسبات الخاصة أو ورشة عمل تدريبية أو حفلات تكريم الموظفين، وتم تجهيز المرافق بأحدث وسائل العرض الذكية والخدمات المكتبية والضيافة اللامحدودة.