بعد نجاحها في توفير مساحات عمل لمئات الشركات.. وايت سبيس تتوسع لمدينة الخبر
افتتحت شركة وايت سبيس فرعها الجديد في مدينة الخبر في برج البرغش وهو أحد أحدث الأبراج المرموقة والمطلة على الواجهة البحرية. ويمثل فرع الخبر أحدث فروع الشركة السعودية الرائدة في تقديم المكاتب الجاهزة وحلول مساحات العمل بطريقة مبتكرة وعصرية.
وتتيح وايت سبيس للشركات والمنشآت الحصول على مساحات عمل ومكاتب حديثة ومجهزة بكامل الاحتياجات، مما يساعد عملائهم على تقليل التكاليف التشغيلية للمكاتب. كما توفر وايت-سبيس مرونة عالية تتمثل في تمكين العملاء من الاستئجار بعقود إيجار شهرية أو سنوية. وتوفر الشركة مكاتب جاهزة للعمل مؤثثة بأفضل انواع الأثاث المكتبي العملي مع جميع الخدمات المكتبية الأساسية والضيافة اللامحدودة والإنترنت فائق السرعة والدخول على مدار الساعة للمكاتب في أبراج ومواقع مميزة.
بدأت وايت سبيس أول فروعها في مدينة جدة في عام ٢٠١٤ ونمت إلى تسعة فروع حول المملكة في كل من جدة والخبر والمدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض، بالإضافة لمشاريع التوسع الحالية في مدينة الرياض والمتوقع افتتاحها خلال عام ٢٠٢٣م لتلبية للطلب المتزايد على مساحات العمل المشتركة والمكاتب الجاهزة.
تخدم وايت سبيس العديد من الشركات المتوسطة والكبيرة الراغبة في الحصول على مساحات عمل ابداعية او مكاتب مجهزة ومخدومة، كما يستفيد من خدماتها العديد من رواد الأعمال والشركات الناشئة المهتمين بالحصول على مكاتب مشتركة او مساحات عمل فردية بطريقة مرنة وميسرة. كما تحوي مساحات العمل على مجموعة متنوعة من المرافق المتاحة للحجز مثل قاعات الاجتماعات و قاعات التدريب لتستضيف مختلف الفعاليات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مثل الاجتماعات الدورية أو المناسبات الخاصة أو ورشة عمل تدريبية أو حفلات تكريم الموظفين، وتم تجهيز المرافق بأحدث وسائل العرض الذكية والخدمات المكتبية والضيافة اللامحدودة.
وبهذه المناسبة صرح المهندس هاشم بن أحمد كماخي، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة بأن مشاريع التنمية والتطوير في المملكة الناتجة عن رؤية ٢٠٣٠ بكافة جوانبها ولدت منها شركات ومشاريع بحاجة لمساحات عمل ومكاتب جاهزة. كما أن التشريعات الحكومية الجديدة نظمت مساحات العمل المشتركة والمكاتب الجاهزة وقدمت حلول ممتازة، كمقدرة المستفيدين من مساحات العمل المشتركة من الحصول على رخصة البلدية واستخراج التراخيص الحكومية.
نشرت مجلة هارفرد بزنس ريفيو، نتائج تجربة عدة شركات اتجهت لاستخدام مساحات العمل المشتركة وقد خلصت نتائج التجربة الى ارتفاع أداء الموظفين وسرعة الانجاز وعبر الموظفين عن المزيد من الرضا ومشاركة الأفكار في بيئة العمل!
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