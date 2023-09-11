البنك العربي الوطني anb يسجل مشاركة فاعلة في سيملس السعودية

أثمرت مشاركة البنك العربي الوطني anb في مؤتمر ومعرض سيملس السعودية الذي اختتم أعماله في العاصمة الرياض مؤخراً، عن التوصل إلى سلسلة من اتفاقيات التعاون مع مجموعة من كبريات شركات التقنية المالية وحلول المدفوعات الرقمية، والتي من شأنها أن تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية لعمليات البنك، ودعم خطواته للتحول الرقمي وإثراء تجربة عملائه.
حيث أبرم البنك في هذا الجانب اتفاقيات تعاون مع كل من شركة Lean Technologies المتخصصة في مجال التقنية المالية، وشركة Simplified Financial Solutions، وشركة Stake، وشركة SingleView، وشركة BwaTech، وشركة Ottu، وشركة Moyasar، وكذلك مع شركة American Express Saudi Arabia لتطوير حلول المدفوعات، إلى جانب اتفاقية التعاون مع شركة Tanweel، ومذكرة التعاون الاستراتيجي مع شركة Fintactics Ventures لإطلاق منصة "نما".
وإلى جانب هذه الاتفاقيات، شهد المؤتمر حضوراً نشطاً لرؤساء قطاعات الأعمال لدى البنك العربي الوطني anb في جلسات وورش أعمال المؤتمر، الذين قدموا قراءتهم حول أحدث القضايا والمواضيع ذات الصلة بتطورات التقنية المالية والمدفوعات الرقمية والحلول الذكية.
حيث استعرض عمر العقيل الرئيس التنفيذي للمكتب الرقمي لدى البنك العربي الوطني anb آخر التطورات في عالم المدفوعات، وعن آلية البنك في تصميم منتجات وخدمات رقمية تناسب العميل في طور التغيرات البنكية الحديثة، مشيراً إلى مساعي البنك لأن يكون سباقاً في إطلاق خدمات ومنتجات مبتكرة تتوائم مع المعايير الحديثة للأمان والجودة.
من ناحتيها، تحدثت منار العسكر، رئيسة البيانات والتحليلات في جلسة حوارية خلال المؤتمر عن آفاق ومستقبل التطبيقات الذكية والمحافظ الرقيمة وعن أهمية توفير العديد من الخدمات للعميل من خلال تطبيق واحد، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، على النحو الذي يمكن العميل من تلبية احتياجاته المالية من خلال نفس التطبيق، كما وتطرقت خلال الجلسة إلى أهمية عمل الذكاء الاصطناعي وتسخير تقنياته لتطوير التطبيقات البنكية لجعلها أكثر تخصصية.
وفي جلسة تحت عنوان: تحديات التقنية المالية ومتى يتوجب توسيع نطاق العمل لتحقيق النجاح، تحدّث محمد رفاعي رئيس مبيعات الحلول المصرفية للشركات عن اهتمام المملكة بصناعة التقنية المالية مدفوعاً برؤية 2030، مما من شأنه تحفيز معدلات التنافسية بين مزودي الخدمات المالية خلال السنوات القادمة لتقديم أفضل الخدمات المالية الرقمية للعملاء والارتقاء بمستويات الجودة، مشيراً إلى أن قطاع التقنية المالية يشهد تطوراً متسارعاً وداعياً إلى أهمية تحقيق التوازن بين جودة الخدمات المقدّمة وبين الامتثال للقوانين المالية وتأمين البيانات والتقيد بالتخطيط الجيد والعميق على اعتباره مفتاح النجاح لهذا القطاع الحيوي.
من ناحيته، سلّط عمر الحامضة رئيس قسم البطاقات ومدفوعات التجزئة الضوء في جلسة أخرى تحت عنوان آفاق ومستقبل التطبيقات الذكية والمحافظ الرقمية وعلى أهمية توفير العديد من الخدمات للعميل من خلال تطبيق واحد، لافتاً إلى تجربة الصين الناجحة التي تمكّنت من إتاحة تلبية جميع الاحتياجات المالية وغير المالية للعميل كخدمات التأمين والتسوق والترفيه عبر تطبيق واحد، مشيراً إلى أهمية تقنيات الذكاء الاصطناعي وأثره في تعزيز كفاءة التطبيقات الذكية وآلية عملها بطريقة أكثر تخصصية.