البنك العربي الوطني anb يسجل مشاركة فاعلة في سيملس السعودية

من ناحتيها، تحدثت منار العسكر، رئيسة البيانات والتحليلات في جلسة حوارية خلال المؤتمر عن آفاق ومستقبل التطبيقات الذكية والمحافظ الرقيمة وعن أهمية توفير العديد من الخدمات للعميل من خلال تطبيق واحد، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، على النحو الذي يمكن العميل من تلبية احتياجاته المالية من خلال نفس التطبيق، كما وتطرقت خلال الجلسة إلى أهمية عمل الذكاء الاصطناعي وتسخير تقنياته لتطوير التطبيقات البنكية لجعلها أكثر تخصصية.