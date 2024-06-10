حار إلى شديد الحرارة.. "حفر الباطن" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة 49 ْمئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الإثنين.
وتوقّع المركز أن يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، كما تكون الفرصة مهيَّأة لتكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من تلك المناطق، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنوّرة.
في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، حائل، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، خاصة الساحلية منهما.
وأوضح المركز أن حفر الباطن سجّلت أعلى درجة حرارة 49 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 15 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم: في الأحساء ورفحاء والدهناء والصمان 48 درجة، والتنهات 47 ْمئوية، وكل من: المدينة المنوّرة والدمام وبريدة والخرج ووادي الدواسر 46 ْمئوية، فيما سجّلت مكة المكرّمة والرياض والمجمعة والدوادمي وشرورة وعرفات 45 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ15 درجة، تليها أبها 18 درجة، والباحة 19 ْمئوية، والقريات 20 درجة، وطريف 21 ْمئوية.