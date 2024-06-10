حار إلى شديد الحرارة.. "حفر الباطن" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة 49 ْمئوية

وتوقّع المركز أن يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، كما تكون الفرصة مهيَّأة لتكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من تلك المناطق، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنوّرة.