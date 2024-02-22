شاهد.. بطاقات رائعة للأطفال بمناسبة يوم التأسيس

مع احتفال المملكة بيوم التأسيس 22 فبراير، قدمت مجلة "سيدتي" على موقعها بطاقات تهنئة برسوم جميلة وعبارات إشادة رائعة خرجت من رحم المناسبة، مقترحة طباعتها وتقديمها للأطفال من أجل إهدائها لأقرانهم في هذا اليوم.
وقالت مجلة "سيدتي" على موقعها: تحتفل المملكة العربية السعودية في الـ22 من فبراير من كل عام، بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى، التي بدأت منذ العام 1727 من عهد الإمام محمد بن سعود.
ولأن جيل الماضي يعني رجال اليوم وجيل المستقبل من الأطفال، تقترح "سيدتي وطفلك" هذه العبارات التي صاغتها على بطاقات، والتي تناسب يوم التأسيس السعودي. يمكنك أن تطبعي منها ما تقترحينه على طفلك؛ ليقدمها لأقرانه.