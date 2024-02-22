شاهد.. بطاقات رائعة للأطفال بمناسبة يوم التأسيس

وقالت مجلة "سيدتي" على موقعها: تحتفل المملكة العربية السعودية في الـ22 من فبراير من كل عام، بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى، التي بدأت منذ العام 1727 من عهد الإمام محمد بن سعود.