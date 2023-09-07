انطلاق أولى رحلات طائرة الأبحاث ودراسات الطقس لبرنامج الاستمطار.. بيانات من ارتفاعات مختلفة

وقال المدير التنفيذي للبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب أيمن بار: طائرة الأبحاث بالبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب معنية في المجال البحثي تعمل على جمع البيانات الجوية كدرجات الحرارة، وسرعة الرياح، وقياس توزيع الجزئيات المائية المكونة للسحابة، والتي تستخدم للبحث العلمي قبل وبعد عمليات الاستمطار، وهي مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات في هذا المجال.