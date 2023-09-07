انطلاق أولى رحلات طائرة الأبحاث ودراسات الطقس لبرنامج الاستمطار.. بيانات من ارتفاعات مختلفة

أعلن البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب، عن إطلاق أولى رحلات طائرة الأبحاث ودراسات الطقس والمناخ؛ بهدف جمع البيانات الجوية من ارتفاعات مختلفة مزودة بتقنيات حديثة ومجسات وحساسات متخصصة بقياس العناصر الجوية.
وتهدف طائرة الأبحاث والدراسات إلى رفع مستوى تغطية وكفاءة عمليات الاستمطار، وبناء القدرات الداخلية، واستدامة الأعمال، ونقل وتوطين المعرفة، وخفض التكاليف المصاحبة لتشغيل الطائرات.
وقد أقلعت الطائرة في أولى رحلاتها من رابغ في دراسة بحثية على الباحة وعسير.
وقال المدير التنفيذي للبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب أيمن بار: طائرة الأبحاث بالبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب معنية في المجال البحثي تعمل على جمع البيانات الجوية كدرجات الحرارة، وسرعة الرياح، وقياس توزيع الجزئيات المائية المكونة للسحابة، والتي تستخدم للبحث العلمي قبل وبعد عمليات الاستمطار، وهي مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات في هذا المجال.
وأشار إلى أن البيانات البحثية التي تجمعها الطائرة تخضع لتحليل الفريق العلمي التابع للبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب؛ وذلك لفهم خصائص سحب المنطقة، والطرق المثلى لعملية استمطار هذه الأنواع من السحب، ورفع جودة، وكفاءة عمليات الاستمطار، وزيادة نسبة الهاطل المطري بمشيئة الله تعالى.
وتأتي طائرة الأبحاث ودراسات الطقس ضمن مجموعة من الطائرات التابعة للبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب، والتي تتضمن 4 طائرات لعمليات الاستمطار، وطائرة للأبحاث والدراسات.