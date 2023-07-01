"إغاثي الملك سلمان" يوزع 250 أضحية في عفرين وجنديرس بحلب

يُذكر أن مشروع "أضحيتكم فرحة" في سوريا ممول من مركز الملك سلمان للإغاثة، ويستهدف مناطق: (إدلب، وجرابلس، والغندورة، وتل أبيض، ورأس العين، والراعي، والباب، وجنديرس، وعفرين، وأعزاز، وصوران)، بعدد 1.800 أضحية ويستفيد منه 18.000 أسرة من الأسر المتضررة من الزلزال هناك.