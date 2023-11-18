"البديوي" يبحث مع "بوريس روج" تداعيات الأوضاع الخطيرة في غزة

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، خلال مشاركته في النسخة التاسعة عشرة لمؤتمر "حوار المنامة"، اليوم، مع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والسياسة الأمنية في حلف الناتو السفير بوريس روج؛ التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وشهد اللقاءُ مناقشةَ التحديات التي تواجه العالم وتهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى التباحث حول الحاجة إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة وصون السلم والأمن الدوليّين، ومتابعة آخر المستجدّات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وتطرّق اللقاء إلى الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة وتداعيات انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرّة على الشعب الفلسطيني، والتأكيد على ضرورة وقف النار وإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية لداخل القطاع.