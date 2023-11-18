"البديوي" يبحث مع "بوريس روج" تداعيات الأوضاع الخطيرة في غزة

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، خلال مشاركته في النسخة التاسعة عشرة لمؤتمر "حوار المنامة"، اليوم، مع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والسياسة الأمنية في حلف الناتو السفير بوريس روج؛ التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.