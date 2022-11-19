جامعة الملك خالد تُحقق المركز الثالث في التحول الرقمي

حققت جامعة الملك خالد، إنجازًا جديدًا بتحقيق المركز الثالث في مؤشر هيئة الحكومة الرقمية لقياس التحول الرقمي الحكومي العاشر، من بين 36 جهة تمثل قطاع التعليم والتدريب بالمملكة.
كما رفعت الجامعة نسبتها من 78 في المؤشر التاسع إلى 87 في المؤشر العاشر، لتكون ضمن أعلى الجهات الحكومية بالمملكة في التحول الرقمي وتحصل على المركز 26 بين 217 جهة حكومية.
ونوّه المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات الدكتور حامد القحطاني، في تصريح له اليوم السبت، بالدعم والاهتمام الكبيريْن اللذين تحظى بهما الإدارة من رئيس الجامعة ووكلائها؛ مشيدًا بدور الجهات في الجامعة في التعاون وتضافر الجهود؛ الأمر الذي أثمر هذا المنجز.
من جانبه قال مدير وحدة التحول الرقمي بالإدارة محمد آل غانم: إن هذا الإنجاز عَمِلَ عليه فريق عمل متميز من وحدة التحول الرقمي والبنية المؤسسية وجميع الإدارات في الإدارة العامة لتقنية المعلومات وبتعاون جهات الجامعة.
يُذكر أن الجامعة حققت في هذا المجال الالتزام الكلي في 106 معايير من أصل 111 معيارًا.