جامعة الملك خالد تُحقق المركز الثالث في التحول الرقمي

ونوّه المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات الدكتور حامد القحطاني، في تصريح له اليوم السبت، بالدعم والاهتمام الكبيريْن اللذين تحظى بهما الإدارة من رئيس الجامعة ووكلائها؛ مشيدًا بدور الجهات في الجامعة في التعاون وتضافر الجهود؛ الأمر الذي أثمر هذا المنجز.