"الغذاء والدواء": 719 جولة تضبط 11 طنًّا من المنتجات الأكثر استهلاكًا في رمضان

وأوضحت "الهيئة" أن أبرز المخالفات: سوء التخزين، ووجود منتجات مجهولة، المصدر، ومخالفة البطاقات التغذوية، وعدم وجود تواريخ انتهاء الصلاحية، إضافة إلى سوء تداول المنتجات الغذائية، وعدم تغطية اللحوم.