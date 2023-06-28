بماذا أوصته؟.. عريس يودع زوجته بعد زفاف 14 يومًا لأداء الحج الأول بضيافة الملك

لم يكن أمام عروس في العقد الثالث من عمرها -لا تزال تعيش فرحة زفافها- إلا أن تؤجل بقايا احتفالها بشهر العسل؛ وذلك حين سمعت نبأ اختيار شريك عمرها كضيف من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية، مودعة شريك عمرها الذي لم يمر على زواجهما سوى 14 يومًا فقط.