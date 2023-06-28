بماذا أوصته؟.. عريس يودع زوجته بعد زفاف 14 يومًا لأداء الحج الأول بضيافة الملك

لم يكن أمام عروس في العقد الثالث من عمرها -لا تزال تعيش فرحة زفافها- إلا أن تؤجل بقايا احتفالها بشهر العسل؛ وذلك حين سمعت نبأ اختيار شريك عمرها كضيف من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية، مودعة شريك عمرها الذي لم يمر على زواجهما سوى 14 يومًا فقط.
ويروي تفاصيلَ القصة العريسُ عمر أحمد شايق -فلسطيني- والذي أصبح حاجًّا، بقوله: "في غمرة فرحتي بزواجي تلقيتُ نبأ الاستضافة ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين لأداء فريضة الحج؛ لهذا بدأت تجهيز حقيبة السفر؛ وهو الأمر الذي جعلني أعيش فرحتين مزدوجتين؛ الأولى زواجي والثانية استضافتي لأداء فريضة الحج بضيافة خادم الحرمين الشريفين، فآثرت أداء الحج وزيارة الأماكن المقدسة على إكمال شهر العسل".
وأضاف: "جهزت لي عروسي مستلزمات السفر، وأوصتني بالدعاء لها في مشعر عرفات وبجوار الكعبة المشرفة"؛ مقدمًا شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين؛ مشيدًا بما لقيه من كرم وضيافة منذ وصوله هذه الأرض المباركة.