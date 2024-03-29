فرص ومنتجات نوعية ومبتكرة.. نصف مليار ريال حصاد المساهمات في "وقفي"

يُذكر أن "وقفي" تتكامل بشراكة رقمية موثوقة مع أكثر من 700 جهة غير ربحية على مستوى المملكة متخصصة في دعم المنتجات الوقفية لتقدم أكثر من 600 منتج وقفي نوعي وابتكاري تسهم في رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، وقد أسهمت المنصة في خدمة أكثر من (2) مليون واقف، واستفاد من هذا الدعم أكثر من 88 مليون مستفيد بشكل مباشر، وتأتي هذه الجهود بهدف تعزيز دور الأوقاف في التنمية والتكافل الاجتماعي وتمكين أبناء وبنات الفئات المستفيدة وتطوير قدراتهم.