"الأرصاد": الرياض تشهد أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة وانعدامًا في الرؤية

وبحسب توقعات " الأرصاد " تستمر الحالة المطرية - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 11 مساء اليوم الأربعاء على العاصمة الرياض ومحافظات الدرعية، والخرج، والمزاحمية، وحوطة بني تميم، والحريق، القويعية، والمجمعة، والزلفي، وثادق، وشقراء.

كما تشمل ضرما، والغاط، وعفيف، والدوادمي، وحريملاء، والدلم، ومرات، والأفلاج، ووادي الدواسر، والسليل.

وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.