"الصحة" تحث على أخذ المعلومات الصحية من مصادرها الرسمية الموثوقة

وعلمت سبق من خلال موقع الصحة ان الوزارة طالبت جميع العاملين الصحيين في المنشآت الصحية المحافظة على ميثاق المهنة الصحية وادبيات واخلاقيات الممارس الصحي وعدم التصريحات الغير موثوقة علميآ ولا تستند على اسس ومعايير طبية دقيقة، مؤكدة أنها رصدت خلال الأيام الماضية عدداً من التصريحات التي أدلى بها بعض الممارسين الصحيين والعاملين، والتي اتضح أنها لاتستند على معلومات علمية وموثوقة ومؤكدة، ومن شأنها الإساءة لأفراد المجتمع .