"الصحة" تحث على أخذ المعلومات الصحية من مصادرها الرسمية الموثوقة

اكدت الصحة عبر موقعها الرسمي على أهمية أخذ المعلومات الصحية من مصادرها الرسمية والموثوقة وتجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة، داعية كافة أفراد المجتمع الحرص على أخذ المعلومات الصحية من المصادر الموثوقة والرسمية عبر حساباتها الرسمية.
وعلمت سبق من خلال موقع الصحة ان الوزارة طالبت جميع العاملين الصحيين في المنشآت الصحية المحافظة على ميثاق المهنة الصحية وادبيات واخلاقيات الممارس الصحي وعدم التصريحات الغير موثوقة علميآ ولا تستند على اسس ومعايير طبية دقيقة، مؤكدة أنها رصدت خلال الأيام الماضية عدداً من التصريحات التي أدلى بها بعض الممارسين الصحيين والعاملين، والتي اتضح أنها لاتستند على معلومات علمية وموثوقة ومؤكدة، ومن شأنها الإساءة لأفراد المجتمع .
و تؤكد الوزارة أنها تحرص على صحة وسلامة المجتمع وتوصي الجميع بعدم الاستجابة مع هذه التصريحات وبالتواصل مع القنوات الرسمية للوزارة مشيرةً أنها خصصت الرقم ٩٣٧ لاستقبال أي استفسارات وتساؤلات أو استشارات طبية .