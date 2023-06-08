شاهد.. أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب جامعة فهد بن سلطان ويدشن كلية الطب

بعد ذلك قام الأمير بتدشين كلية الطب البشري بالجامعة، أحد أهداف الجامعة الاستراتيجية المنبثقة من رؤية المملكة 2030 لتأهيل كوادر شابة قادرة على الإسهام في النهضة التي تشهدها المملكة محليًّا وعالميًّا في جميع القطاعات ذات العلاقة بالمجال الطبي بكل اقتدار ومهنية عالية، ثم شاهد والحضور عرضًا مرئيًّا عن الكلية.. وفي ختام الحفل سلّم أمير تبوك وثائق التخرج لممثلي الأقسام من الخريجين والخريجات الأوائل، كما التُقطت الصور التذكارية مع الخريجين.