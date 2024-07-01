أتربة وشبه انعدام للرؤية بهذه المناطق.. "الأرصاد": تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على الشرقية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي تصل إلى 40 كم /ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.