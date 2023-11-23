تمكين "معلمي الظل" من دخول المدارس على رأس توصيات مؤتمر التوحد الدولي

ومن جانبهم، أكد القائمون على المؤتمر، أن تلك التوصيات قادرة على تلبية احتياجات مصاب التوحد وتسهيل الصعوبات التي يواجهها في حياته اليومية، والتي تعيق من سرعة استجابته للعلاج، وبدورها تسهل على معلمي الظل التواصل مع مصابي التوحد، وتمنحهم إمكانية التدخل السريع لمنع تدهور الحالات، خاصة أثناء عملية الدمج مع المجتمع، وأثناء مرحلة التفاعل الاجتماعي والتكيف مع الحالات الشعورية المختلفة.