وزارة التجارة: أكثر من 32 ألف عملية رصد لأسعار السلع

وتهدف هذه الزيارات إلى مراقبة الأسواق ورصد مستويات الأسعار، ومتابعة وفرة المنتجات وضمان تعدد مورديها، وتوافر المنتجات البديلة، والتأكد من امتثال المنشآت التجارية لأنظمة الوزارة؛ وذلك لحماية وحفظ حقوق المستهلكين، وتدعو الوزارة المستهلكين للإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال الرقم الموحد (1900) أو تطبيق "بلاغ تجاري".