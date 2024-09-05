ليبيا.. "إغاثي الملك سلمان" يقدم المساعدات الغذائية لمتضرّري إعصار "دانيال"

كما وزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 900 سلة غذائية في محلية الدبة بالولاية الشمالية في جمهورية السودان، استفاد منها 5.280 فردًا من الأسر الأكثر احتياجًا المتضررة من السيول والأمطار الغزيرة، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان للعام 2024م.