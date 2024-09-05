ليبيا.. "إغاثي الملك سلمان" يقدم المساعدات الغذائية لمتضرّري إعصار "دانيال"

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، مشروع المساعدات الغذائية العاجلة للأسر المتضررة من الفيضانات والأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار "دانيال"، الذي ضرب عدة مناطق في ليبيا مؤخرًا، وأدّى إلى وقوع خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات، وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الليبي.
يهدف المشروع إلى توزيع 72.681 سلة غذائية في مناطق: طبرق، ودرنة، وسوسة، وشحات، والبيضاء، وساحل جبل الأخضر، والمرج، والأبيار، وتوكرة، يستفيد منها 106 آلاف فرد متضرر.
وتأتي هذه الجهود امتدادًا لحرص المملكة العربية السعودية ممثلة في ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، المعهود بالوقوف مع الدول والشعوب في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
من ناحية أخرى قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسليم أدوات المهنة لـ24 متدرّبة في مجالات الخياطة والتطريز، وتصفيف الشعر والتجميل بمحافظة عدن، وذلك ضمن مشروع توفير خدمات سبل العيش الكريم للنساء والفتيات الأشدّ ضعفًا في اليمن، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
ويهدف المشروع إلى تمكين النساء والفتيات المعرَّضات للخطر وتعزيز قدرات المتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، من خلال تقديم برامج التدريب الحرفي والمهني، وتقديم الخدمات النفسية والاجتماعية والحماية للنساء والفتيات، تستفيد منها 42.960 امرأة في محافظات: عدن، وشبوة، ولحج، والمهرة، ومأرب، وحضرموت.
ويأتي ذلك في إطار البرامج والمشاريع التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة التي تهدف إلى العناية بالنساء والفتيات اليمنيات على جميع الأصعدة، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهن.
كما وزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 900 سلة غذائية في محلية الدبة بالولاية الشمالية في جمهورية السودان، استفاد منها 5.280 فردًا من الأسر الأكثر احتياجًا المتضررة من السيول والأمطار الغزيرة، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان للعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.