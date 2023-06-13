تزور 53 محافظة وقرية... نائب أمير الرياض يدشن قافلة "طيف عزيز"

دشّن نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبد العزيز، اليوم بقصر الحكم، وبحضور رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد، الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود قافلة "طيف عزيز"، إحدى مشاريع جمعية أسر التوحد برعاية رسمية من "مركز طيف عزيز" للاضطرابات النمائية والسلوكية واضطراب طيف التوحد.