انطلاق فعاليات المؤتمر السعودي العالمي لأمراض وجراحة اللثة.. الجمعة المقبل

تنطلق يوم الجمعة المقبل، فعاليات المؤتمر السعودي العالمي لأمراض وجراحة اللثة 2022، الذي تنظمه الجمعية السعودية لأمراض وجراحة اللثة برعاية الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور أنس بن إبراهيم الشمسان، برعاية استراتيجية من وزارة الصحة والجمعية السعودية لطب الأسنان؛ حيث يتم عقد النسخة الثالثة من هذا المؤتمر حضوريًّا على مدى يومين من المحاضرات العلمية التفاعلية، يصاحبها يومان لورش عمل تطبيقية.
من جانبه صرّح الدكتور هاني بن طلال فاضل نائب رئيس الجمعية ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، بأن المؤتمر يتناول آخر المستجدات في مجال أمراض اللثة وزراعة الأسنان، مع تسليط الضوء على وجهة نظر المريض ورأيه في خطة العلاج وسير العملية العلاجية بشكل عام تحت شعار "ما يريده المريض.. وما يحتاجه المريض".
وسيشارك في المؤتمر أكثر من 26 متحدثًا عالميًّا من مختلف دول العالم، يقدمون خلاله العديد من المحاضرات العلمية المدعمة بالأدلة والبراهين والخبرات المتراكمة، موزعة على 7 جلسات تغطي جوانب عدة؛ ابتداء من العناية والرعاية الطبية للأسنان واللثة في درجات مختلفة من أمراض اللثة، ورعاية الأسنان وغرسات الأسنان، والتقنيات الحديثة للمحافظة على الأسنان وعلاجات اللثة التجميلية، وآخر التطورات في مجال زراعة الأسنان.
تجدر الإشارة إلى أن البرنامج العلمي للمؤتمر قد تم اعتماده من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 16 ساعة تعليم طبي مستمر، وهو فرصة علمية مميزة للمتخصصين والمهتمين في هذا المجال. كما يشمل المؤتمر 12 ورشة عمل تطبيقية واقعية "بمجموع ٤٥ ساعة تعليم طبي مستمر" لتطبيق المستجدات والنظريات العلمية لبعض الإجراءات الحديثة في مجال جراحة اللثة وزراعة الأسنان.
من جانب آخر أوضحت الأستاذ الدكتورة مها بنت أحمد باهمام عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيسة لجنة المسابقات البحثية في المؤتمر، أنه سيتم تنظيم مسابقة بحثية على هامش المؤتمر بالتعاون مع القسم السعودي التابع للمنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان، وقد تجاوز عدد الأبحاث المتقدمة للمسابقة أكثر من 70 بحثًا في مجال أمراض اللثة وزراعة الأسنان. وتهدف الجمعية من خلال هذه المسابقة إلى تعزيز دور الجمعية في مجال دعم الباحثين في مجال تخصصها.
على صعيد آخر، أوضح الدكتور سامي بن حسين القحطاني عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المعرض بالمؤتمر، أن المعرض المتزامن مع فعاليات المؤتمر يشارك فيه العديد من الشركات المحلية والعالمية العاملة في مجال طب الأسنان، والتي سوف تعرض أحدث المنتجات الطبية في جميع مجالات طب وزراعة الأسنان لأكثر من 60 شركة طبية من خلال 20 عارضًا محليًّا وعالميًّا، والتي ستتيح للمشاركين التعرف على أهم المنتجات الطبية التي من شأنها الرقي بالخدمات العلاجية والوقائية المقدمة للمرضى.
وفي الختام، صرح رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس المؤتمر الدكتور عبدالله بن عوض العمري، بأن هذا المؤتمر الذي يعد من أهم وأكبر التظاهرات العلمية في مجال تخصص الجمعية محليًّا وإقليميًّا؛ يأتي امتدادًا للأنشطة التي تقدّمها الجمعية للتطوير المهني، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الحضور لهذا المؤتمر 1000 مشارك من جميع دول العالم؛ مقدمًا شكره لسعادة الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور أنس بن إبراهيم الشمسان على رعايته لهذا الحدث وافتتاح فعالياته، كما تقدم أيضًا بالشكر للجهات الحكومية المشاركة والشركات الراعية لهذا المؤتمر العالمي وجميع اللجان العاملة على تنظيم هذا المؤتمر.