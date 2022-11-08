انطلاق فعاليات المؤتمر السعودي العالمي لأمراض وجراحة اللثة.. الجمعة المقبل

وفي الختام، صرح رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس المؤتمر الدكتور عبدالله بن عوض العمري، بأن هذا المؤتمر الذي يعد من أهم وأكبر التظاهرات العلمية في مجال تخصص الجمعية محليًّا وإقليميًّا؛ يأتي امتدادًا للأنشطة التي تقدّمها الجمعية للتطوير المهني، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الحضور لهذا المؤتمر 1000 مشارك من جميع دول العالم؛ مقدمًا شكره لسعادة الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور أنس بن إبراهيم الشمسان على رعايته لهذا الحدث وافتتاح فعالياته، كما تقدم أيضًا بالشكر للجهات الحكومية المشاركة والشركات الراعية لهذا المؤتمر العالمي وجميع اللجان العاملة على تنظيم هذا المؤتمر.