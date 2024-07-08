"العيسى" من جامعة كامبريدج: رابطة العالم الإسلامي لا تتعاطى السياسة مطلقاً وإنمـا تشـرح حقيقة الإسلام للجميع

وتحدَّث "العيسى"، في اللقاء الرئيس، عن بنود "وثيقة مكة المكرمة"؛ متطرّقاً لعددٍ من الموضوعات على الساحة الدولية ذات الصلة بمضامين الوثيقة، وتحديداً استيعاب الاختلاف والتنوّع، وكيفية التعامل مع حتميتـه الكونية، وكذا موضوع الهجرة، والتغيّر المناخي، وخطاب الكراهيـة، والتمكين المشروع للمرأة في الإسلام، وتعزيز الوعي لدى الشباب المسلم، ولدى غير المسلمين تجاه تعاليم الإسلام.