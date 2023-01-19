بعد شكاوى مريرة.. "الجميلي": 3 حلول لمن تراكمت عليهم قيمة المخالفات المرورية

شكاوى المواطنين من أزمتهم الكبيرة

وفي مقاله "المخالفات المرورية.. والحلول المناسبة" بصحيفة "المدينة"، يقول "الجميلي": "رسائل عديدة وصلتني نابضة بالشكوى من تلك الأزمة الكبيرة التي يعيش دوامتها (طائفة من المواطنين)، ولاسيما من ذوي الدخل المحدود، (أولئك) تورطوا في مخالفات مرورية كان نتيجتها عقوبات مالية، اضطرتهم ظروفهم القاسية إلى العجز عن سدادها، وهذا ترتب عليه مضاعفتها، وأن يتبعها غيرها لعدم قدرتهم على تصحيح أوضاع رخصهم المرورية المختلفة؛ والنتيجة مطالبتهم بعشرات ومئات الألوف من الريالات؛ (أولئك) يعانون اجتماعيًا ونفسيًا، كما أنهم جراء ذلك محرومون من بعض الخدمات التي يحتاجون إليها؛ والأمر لا يقتصر عليهم بل يمتد الأثر لأسرهم، ولقمة عيشهم".