بينهم أطباء وعقيد شرطة.. "الرقابة ومكافحة الفساد" تباشر عددًا من القضايا الجنائية

القضية الأولى: إيقاف طبيبَين استشاريَّين؛ لقيامهما خلال فترة عملهما بإعداد تقارير طبية، تتضمَّن إجراءهما (18.953) عملية جراحية، لم يقوما بها، ومطالبة المستشفيات التي يعملان فيها بمبلغ (87.336.296) سبعة وثمانين مليونًا وثلاث مئة وستة وثلاثين ألفًا ومئتين وستة وتسعين ريالاً مقابل تلك العمليات، ودفعهما مبالغ مالية لأطباء (غير مصرح لهم بإجراء عمليات جراحية)؛ للقيام بتلك العمليات نيابة عنهما.