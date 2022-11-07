تعاون بين "المركز الوطني للتخصيص" و"بنك الرياض" لدعم وتطوير عمليات المشاركة بمشاريع التخصيص

وقّع المركز الوطني للتخصيص وبنك الرياض يوم الأحد 6 نوفمبر 2022 اتفاقية تعاون مشتركة تهدف إلى تعزيز فرص ومشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص للمستثمرين المحليين والأجانب.
وقّع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص مهند باسودان، والرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق بن عبدالرحمن السدحان، بحضور عددٍ من مسؤولي الجهتين.
وتشمل اتفاقية التعاون على عدة مجالات كالاستشارات المالية، والتدريب وبناء المعرفة، وتنظيم الفعاليات المحلية والدولية، استطلاع السوق، والتسويق الداخلي والخارجي، لتأتي استكمالًا لدور المركز الوطني للتخصيص في نجاح طرح فرص التخصيص أمام القطاع الخاص في الـ 17 قطاع والمستهدفة بالتخصيص.
وستسهم هذه الاتفاقية في تحفيز الشركات على الاستثمار في مشاريع التخصيص والشراكة في السعودية، ودعم إستراتيجية برنامج التخصيص في رؤية المملكة 2030، وتعزيز ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية لسهولة الأعمال.