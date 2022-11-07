تعاون بين "المركز الوطني للتخصيص" و"بنك الرياض" لدعم وتطوير عمليات المشاركة بمشاريع التخصيص

وتشمل اتفاقية التعاون على عدة مجالات كالاستشارات المالية، والتدريب وبناء المعرفة، وتنظيم الفعاليات المحلية والدولية، استطلاع السوق، والتسويق الداخلي والخارجي، لتأتي استكمالًا لدور المركز الوطني للتخصيص في نجاح طرح فرص التخصيص أمام القطاع الخاص في الـ 17 قطاع والمستهدفة بالتخصيص.