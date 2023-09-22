القيادة تهنئ رئيس الدولة في جمهورية مالي بذكرى استقلال بلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لرئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية مالي؛ بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.