مدير عام تعليم الطائف: مركز التوحد يمثل نموذجًا مهمًا في تقديم خدمات نوعية لفئة غالية من أبنائنا وبناتنا

وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور سعيد الغامدي، في تصريح لـ "سبق"، أن هذه المراكز تمثل نموذجًا مهمًا في تقديم خدمات نوعية لفئة غالية من أبنائنا وبناتنا، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم تولي برامج التوحد عناية خاصة من خلال توفير بيئات تعليمية وتأهيلية متكاملة تسهم في تنمية قدرات الطلبة وتعزيز استقلاليتهم ودمجهم في المجتمع.