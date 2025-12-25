مدير عام تعليم الطائف: مركز التوحد يمثل نموذجًا مهمًا في تقديم خدمات نوعية لفئة غالية من أبنائنا وبناتنا

وقف المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، على مركز التوحد للبنات، واطّلع خلال جولته على ما يقدمه المركز من خدمات تعليمية وتأهيلية شاملة لطالبات فئة التوحد، شملت مرافق المبنى، والفصول الدراسية المتخصصة، والنادي الرياضي، وذلك لمرحلة التدخل المبكر والمرحلة الابتدائية.
وتعرّف الدكتور "الغامدي" على البرامج التعليمية المقدمة في المجالات الأكاديمية والفنية، وتنمية المهارات الحياتية، إلى جانب خدمات تعديل السلوك، والنطق والتخاطب، والتكامل الحسي، التي تسهم في دعم الطالبات وتعزيز قدراتهن التعليمية والاجتماعية.
وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور سعيد الغامدي، في تصريح لـ "سبق"، أن هذه المراكز تمثل نموذجًا مهمًا في تقديم خدمات نوعية لفئة غالية من أبنائنا وبناتنا، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم تولي برامج التوحد عناية خاصة من خلال توفير بيئات تعليمية وتأهيلية متكاملة تسهم في تنمية قدرات الطلبة وتعزيز استقلاليتهم ودمجهم في المجتمع.
وأكد حرص تعليم الطائف على دعم مراكز التوحد وتطوير برامجها بما يحقق أفضل المخرجات التعليمية والتأهيلية، ويعزز جودة الحياة للطلبة وأسرهم، انسجامًا مع مستهدفات تطوير التعليم الشامل.