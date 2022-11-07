السبت المقبل.. موعد الحفل الختامي لـ"جائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية"

وكان المجمع قد أعلن مؤخرًا أسماء الفائزين بجائزته العالمية في دورتها الأولى للعام 2022 بفروعها الأربعة، حيث منحت الجائزة في فرع تعليم اللغة العربية وتعلمها للدكتورة يون أون كيونغ في فئة الأفراد، وفي فئة المؤسسات منحت الجائزة لشركة العربية للجميع، وفي فرع حوسبة اللغة العربية وخدمتها بالتقنيات الحديثة منحت للدكتور نزار يحيى عبدالسلام حبش في فئة الأفراد، ولشركة الهندسية لتطوير النظم الرقمية في فئة المؤسسات.