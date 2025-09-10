المتحدث الأمني: ضبط 14.8 مليون قرص إمفيتامين في عملية مشتركة مع لبنان

في إنجاز أمني جديد، صرّح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، العميد طلال بن عبدالمحسن الشلهوب، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية التي تنفذها الوزارة، ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من مادة الإمفيتامين المخدر.
وأوضح أن العملية أسفرت عن ضبط (6,875,000) قرص إمفيتامين، تم نقلها من الجمهورية اللبنانية ومحاولة تهريبها إلى إحدى الدول عبر ميناء جدة الإسلامي، حيث كانت مخفية داخل شحنة عبوات دهانات.
وأضاف العميد الشلهوب أنه تم تمرير المعلومات الأمنية إلى الجهاز النظير في الجمهورية اللبنانية، ونتج عن ذلك القبض على المتورطين وضبط (8,000,000) قرص إضافي بحوزتهم، ليبلغ إجمالي الكمية التي تم ضبطها في العملية (14,850,000) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.
وأكد المتحدث الأمني استمرار الجهود في ملاحقة الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة تتعلق بالتهريب أو الترويج، من خلال الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو (999) في بقية المناطق، أو عبر رقم البلاغات (995)، والبريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa ، مشددًا على أن جميع البلاغات تُعالج بسرية تامة ودون أدنى مسؤولية على المبلّغ.