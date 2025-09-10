المتحدث الأمني: ضبط 14.8 مليون قرص إمفيتامين في عملية مشتركة مع لبنان

وأوضح أن العملية أسفرت عن ضبط (6,875,000) قرص إمفيتامين، تم نقلها من الجمهورية اللبنانية ومحاولة تهريبها إلى إحدى الدول عبر ميناء جدة الإسلامي، حيث كانت مخفية داخل شحنة عبوات دهانات.



وأضاف العميد الشلهوب أنه تم تمرير المعلومات الأمنية إلى الجهاز النظير في الجمهورية اللبنانية، ونتج عن ذلك القبض على المتورطين وضبط (8,000,000) قرص إضافي بحوزتهم، ليبلغ إجمالي الكمية التي تم ضبطها في العملية (14,850,000) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.