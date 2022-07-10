"أمين مكة" يتفقّد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة

تفقد أمين العاصمة المقدسة صالح بن علي التركي الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة، واطلع على سير الأعمال والخطط التي تنفذها أمانة مكة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
بدأت جولة التركي من مشعر منى وتحديدًا عند جسر الجمرات والمواقع والساحات المحيطة به، ووقف على عدد من مرافق الخدمات البلدية، واطلع على جاهزية فرق الأمانة لاستقبال الحجاج، وشاهد جانبًا من أعمال النظافة وعددًا من المعدات والأجهزة الحديثة، والخدمات البلدية في منشأة الجمرات، كما وقف على غرفة التحكم والسيطرة لمتابعة مستوى الخدمات البلدية في مشعر منى.
رافق التركي خلال الجولة وكلاء الأمين ومدراء العموم، وعدد من رؤساء مراكز الخدمات بالمشاعر المقدسة، وعدد من المسؤولين والمهندسين.
وفي ختام الجولة بيّن أن خطة عمل الأمانة التي ينفّذها أكثر من 21 ألف عنصر بشري من العاملين بالأمانة والبلديات الفرعية و"28" مركزًا للخدمات البلدية بالمشاعر المقدسة؛ تقدم خدماتها لضيوف الرحمن في كافة مجالات الخدمات البلدية، حاثًّا الجميع على ضرورة مواصلة الجهود خلال الأيام القادمة، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة وإزالة كل ما يعترض العمل من عقبات وتحديات.
وأكد أن الجميع يتشرف بخدمة حجاج بيت الله الحرام ويحرص على تأدية الأعمال من أجل راحة وسلامة ضيوف الرحمن؛ ليؤدوا مناسك الحج بكل يسر وسهولة.