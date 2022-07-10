"أمين مكة" يتفقّد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة

بدأت جولة التركي من مشعر منى وتحديدًا عند جسر الجمرات والمواقع والساحات المحيطة به، ووقف على عدد من مرافق الخدمات البلدية، واطلع على جاهزية فرق الأمانة لاستقبال الحجاج، وشاهد جانبًا من أعمال النظافة وعددًا من المعدات والأجهزة الحديثة، والخدمات البلدية في منشأة الجمرات، كما وقف على غرفة التحكم والسيطرة لمتابعة مستوى الخدمات البلدية في مشعر منى.