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الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي رئيس وزراء الفاتيكان

على غداء عمل
الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى
الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى
سبق
سبق

اجتمع معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بدولة رئيس وزراء الفاتيكان، صاحب النيافة، الكاردينال بيترو بارولين، وذلك على غداء عمل جرى خلاله مناقشةُ عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبخاصةٍ التعاون الثنائي في مجال دعم برامج التحالف الحضاري بين الأمم والشعوب ومن ذلك التعايش الأمثل في مجتمعات التنوع الديني والثقافي والإثني على ضوء المشتركات بين الجميع انطلاقاً من استيعاب الحكمة الربانية في الاختلاف والتنوع وأنها لاتنعي حتمية الصداع والصراع بين الحضارات كما هي النظريات المتشائمة والخاطئة.

وقد نوه نيافة الكاردينال بارولين باللقاء الناجح والاستثائي بين معالي الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين وبابا الفاتيكان.

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي
الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى
رئيس وزراء الفاتيكان

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