أمير تبوك: الإعلان عن تصاميم مدينة "ذا لاين" يجسد الطموح الكبير لولي العهد

أكد الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، أن إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس إدارة نيوم -حفظه الله- عن تصاميم مدينة "ذا لاين" يأتي تجسيداً للنظرة المستقبلية والطموح الكبير لسموه وحرصه على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز جودة الحياة التي تتمحور حول الإنسان ورفاهيته، وتمثل نموذجاً عالمياً رائداً لمفهوم المجتمعات الحضرية مستقبلاً، ويحقق الاستدامة ومثالية العيش بالتناغم مع الطبيعة وتوفير بيئة صحية جاذبة.