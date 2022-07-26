أمير تبوك: الإعلان عن تصاميم مدينة "ذا لاين" يجسد الطموح الكبير لولي العهد

أكد الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، أن إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس إدارة نيوم -حفظه الله- عن تصاميم مدينة "ذا لاين" يأتي تجسيداً للنظرة المستقبلية والطموح الكبير لسموه وحرصه على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز جودة الحياة التي تتمحور حول الإنسان ورفاهيته، وتمثل نموذجاً عالمياً رائداً لمفهوم المجتمعات الحضرية مستقبلاً، ويحقق الاستدامة ومثالية العيش بالتناغم مع الطبيعة وتوفير بيئة صحية جاذبة.
وأشار أمير تبوك الى أن هذا المشروع التنموي المهم سوف يعزز من مكانة المملكة ويجعلها رائدة في هذا المجال نحو اقتصاد متجدد ومتنوع يرتكز على تقنيات حديثة وفق معايير نوعية.
وفي ختام تصريحه، سأل أمير منطقة تبوك المولى عز وجل، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد وأن يديم على البلاد العزة والرفعة في ظل القيادة الحكيمة.