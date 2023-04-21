"إرادة الرياض" يتيح للأسر زيارة أبنائهم المنومين خلال الأيام الثلاثة المقبلة

رفع المدير التنفيذي لمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض الدكتور حسن بن رافع الشهري، باسمه ونيابة عن كافة منسوبي ومنسوبات المجمع، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله، ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله، وللشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يجعله مباركًا ويعيده على الجميع وعلى وطننا وأمتنا بالخير والرحمة والمسرات.
جاء ذلك خلال حفل المعايدة الذي نظمه المجمع للمرضى المنومين والموظفين المكلفين بالعمل خلال إجازة عيد الفطر؛ حيث قام الجميع بزيارة المرضى في أجنحة التنويم الخاصة بهم، وكذلك المنومين في منزل منتصف الطريق، وفي مركز الإخاء لناقهي الأمراض النفسية، وقدم التهنئة لهم بهذه المناسبة السعيدة، ودعا الله عز وجل أن يمتعهم بالصحة والعافية ويعيدهم إلى ذويهم وهم بأحسن حال؛ مذكرًا المرضى بأن دخولهم للمجمع والخضوع للبرامج المقدمة فيه هو فرصة سانحة لمساعدتهم على العودة للمجتمع أعضاء نافعين، يتمتعون بحالة صحية مستقرة.
وقال الدكتور "الشهري": إن عيد الفطر هو مناسبة سعيدة لتبادل التهاني والتبريكات بين الأهل والأقارب، وأنه تكريم من الله عز وجل لعباده المؤمنين بعد أن أتموا صيامهم وقيامهم خلال شهر رمضان المبارك.
وأعرب "الشهري" عن اعتزازه بالجهود التي بذلها موظفو وموظفات المجمع خلال شهر رمضان المبارك من خدمات للمرضى والمراجعين، تمثلت في تمديد أوقات العمل على فترتين صباحية ومسائية مراعاة لمصلحة المرضى وتيسيرًا لهم للحصول على الخدمة، إضافة إلى البرامج التأهيلية والترفيهية التي تم تنفيذها خلال هذا الشهر واستفاد منها جميع المرضى سواء المنومين أو المراجعين، والتي شملت رحلات العمرة وموائد الإفطار والبرامج الترويحية ونحوها.
من ناحية أخرى أعلن الدكتور "حسن الشهري" أن مجمع إرادة بالرياض أتاح للأسر زيارة أبنائهم المنومين خلال الأيام الثلاثة الأولى من العيد، حتى يلتقوا بهم ويشاركوهم هذه المناسبة السعيدة، في إطار جهود المجمع لتعزيز البرامج العلاجية والتأهيلية المقدمة لهم؛ مبينًا أن أوقات الزيارة ستكون يوميًّا من الساعة الرابعة عصرًا وحتى السادسة مساءً، كما أعلن عن تنفيذ المجمع جملةً من الفعاليات والبرامج لمرضاه بهذه المناسبة السعيدة؛ لتعويض المرضى عن بُعدهم عن أسرهم.