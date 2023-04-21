"إرادة الرياض" يتيح للأسر زيارة أبنائهم المنومين خلال الأيام الثلاثة المقبلة

من ناحية أخرى أعلن الدكتور "حسن الشهري" أن مجمع إرادة بالرياض أتاح للأسر زيارة أبنائهم المنومين خلال الأيام الثلاثة الأولى من العيد، حتى يلتقوا بهم ويشاركوهم هذه المناسبة السعيدة، في إطار جهود المجمع لتعزيز البرامج العلاجية والتأهيلية المقدمة لهم؛ مبينًا أن أوقات الزيارة ستكون يوميًّا من الساعة الرابعة عصرًا وحتى السادسة مساءً، كما أعلن عن تنفيذ المجمع جملةً من الفعاليات والبرامج لمرضاه بهذه المناسبة السعيدة؛ لتعويض المرضى عن بُعدهم عن أسرهم.