في 10 دقائق.. الإسعاف الجوي ينقل مواطنًا من منطقة صحراوية لقسم الطوارئ بسكاكا

وقدَّمت الفرق الأرضية التابعة للهلال الأحمر الخدمة الإسعافية لحين وصول الإسعاف الجوي الذي وصل في غضون 16 دقيقة وباشر نقل الحالة من الموقع إلى طوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي في سكاكا خلال مدة لم تتجاوز 10 دقائق.