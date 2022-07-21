سفارة السعودية في القاهرة تحتفي بوفد التدريب المشارك بملتقى الموهوبين

استقبل رئيس الشؤون القنصلية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في القاهرة الدكتور سلطان السبيعي، الأربعاء، رئيس وفد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عميد الكلية التقنية ببريدة الدكتور فهد بن علي العيد، والوفد المرافق من متدربي ومتدربات المؤسسة.
جاء ذلك بحضور الأمين العام للاتحاد العالمي للكشاف المسلم الدكتور زهير بن حسين غنيم، المشارك في الملتقى العالمي للموهوبين والمتفوقين على هامش "المؤتمر العلمي الدولي الخامس عشر"، برعاية جامعة الدول العربية في القاهرة بجمهورية مصر العربية.
وكان الملحق الثقافي في سفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة الدكتور أحمد الفريح، في استقبال وفد المؤسسة فور وصوله مقر إقامته.
وقال نائب المحافظ للتدريب رئيس مجلس إدارة صندوق المتدربين الدكتور عادل بن حمد الزنيدي: إن هذه المشاركة تجسد اهتمام محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، بضرورة تواجد المؤسسة في هذا الملتقى الهام.
وأضاف "الزنيدي" أن مشاركة وفد المؤسسة جاءت بدعم ورعاية الصندوق الذي يدعم مشاركات المؤسسة داخل وخارج المملكة، بهدف إيصال رسالة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للجميع والتواجد في هذه الفعاليات والأنشطة العلمية الهامة، بما يعود بالنفع على المؤسسة ومنسوبيها مستقبلًا، إن شاء الله.
كما عبر عن شكره وتقديره للمسؤولين في سفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وتسخير كل الإمكانات لخدمة وفد التدريب التقني والمهني.