سفارة السعودية في القاهرة تحتفي بوفد التدريب المشارك بملتقى الموهوبين

وأضاف "الزنيدي" أن مشاركة وفد المؤسسة جاءت بدعم ورعاية الصندوق الذي يدعم مشاركات المؤسسة داخل وخارج المملكة، بهدف إيصال رسالة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للجميع والتواجد في هذه الفعاليات والأنشطة العلمية الهامة، بما يعود بالنفع على المؤسسة ومنسوبيها مستقبلًا، إن شاء الله.