حدث استثنائي.. "لُحمة وطن" في المركز الحضاري تُشعل حماس وفخر أهالي تيماء بوطنهم

من جانبه، قال الفنان محمد الكنهل أحد أبطال العمل" لـ "سبق": "اليوم الوطني مناسبة تاريخية، وتقديم هذا العرض لأول مرة في تيماء كان لحظة تاريخية للجميع، فيما ذكر الفنان أحمد العليان أن تفاعل الجمهور رائع، وهو ما زاد من حماسنا لتقديم كل ما لدينا من إبداع في هذا اليوم العظيم.