فيديو.. 77 حافلة نقل و212 محطة موزعة على أنحاء المنطقة الشرقية

وسلّطت "الإخبارية" في تقرير إخباري لها من محطة الدمام الرئيسية التي تنطلق منها العديد من الحافلات إلى وجهات كثيرة ومختلفة، الضوء على الجهود والتجهيزات لخدمة المستخدمين سواء في أماكن الانتظار أو الحافلات المجهزة.