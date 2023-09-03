فيديو.. 77 حافلة نقل و212 محطة موزعة على أنحاء المنطقة الشرقية

تجاوز عدد المستخدمين لحافلات النقل في المنطقة الشرقية الـ5 آلاف مستخدم يوميًّا بنجاح كبير وملحوظ للمشروع.
وأوضحت قناة "الإخبارية" أن مشروع النقل العام يستهدف قرابة 5 ملايين مستخدم سنويًّا؛ لافتة إلى أن هناك 77 شاحنة تجوب قرابة 212 محطة موزعة على أنحاء المنطقة الشرقية وفي نقاط مهمة وحيوية.
وسلّطت "الإخبارية" في تقرير إخباري لها من محطة الدمام الرئيسية التي تنطلق منها العديد من الحافلات إلى وجهات كثيرة ومختلفة، الضوء على الجهود والتجهيزات لخدمة المستخدمين سواء في أماكن الانتظار أو الحافلات المجهزة.
ولفتت إلى أن هناك سبع مسارات مختلفة أبرزها الدمام والخبر والظهران والقطيف والمدينة الصناعية، وفي كل محطة يتواجد عمال للنظافة وموظفون للمتابعة مع قائد المركبة ورصد حركتها خلال اليوم.
وأوضح التقرير أن هناك 3 طرق لعملية الدفع، وهي 3 ريالات و45 هللة في كل اتجاه من ضمنها استخدام البطاقة الممغنطة التي قيمتها 10 ريالات وتطبيق الحافلات والتذكرة العادية.
جدير بالذكر أن الحافلات مجهزة بأماكن خاصة لذوي الإعاقة وكبار السن.