اليوم.. "التعليم" تعلن أسماء المرشحين للمقابلات الخاصة بشغل الـ 11.5 ألف وظيفة

وكانت قد فتحت وزارة التعليم في 25 يوليو الماضي باب التقديم على 11.5 ألف وظيفة تعليمية للعام الدراسي 1445هـ، في عدد من التخصّصات في إدارات التعليم للجنسين بنظام التعاقد، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات".