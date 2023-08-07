"تعليم مكة" تعتمد إعادة التوزيع الجغرافي لمكاتب التعليم لتصبح 8 مكاتب

وتحقّق إعادة التوزيع الجغرافي أكثر من 10 مكتسبات، أهمها: الاستثمار الأمثل للكوادر البشرية والمادية (المباني والتجهيزات المدرسية) ورفع الكفاءة التشغيلية. وسهولة توزيع المجموعات القائمة على مشاريع التشغيل والصيانة لمكاتب التعليم. وتحديث مسميات مكاتب التعليم بما يتناسب مع النطاق الجغرافي وحدود البلديات، وحدود تقديم الخدمة التعليمية. والتوزيع العادل لشرائح النقل الداخلي وفق النطاقات الجغرافية المحدثة لمكاتب التعليم مما يلبي رغبات النقل بشكل أكبر. والموازنة في أعداد المدارس للبنين والبنات ومكاتب التعليم وفق معيار عددي يضمن جودة الخدمة التعليمية.