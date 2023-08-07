"تعليم مكة" تعتمد إعادة التوزيع الجغرافي لمكاتب التعليم لتصبح 8 مكاتب

في إطار التطوير الذي تنتهجه وزارة التعليم لمنظومتها التعليمية بدعم القيادة، اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة التوزيع الجغرافي الجديد لمكاتب التعليم التابعة لها.
وجرى التوزيع الجغرافي لمكاتب تعليم مكة لتصبح 8 مكاتب تعليمية كالتالي: (مكتب التعليم بالتنعيم- مكتب التعليم بالعوالي- مكتب التعليم بالشرائع- مكتب التعليم بالشوقية- مكتب التعليم بالمعابدة- مكتب التعليم بمحافظة الجموم- مكتب التعليم بمحافظة بحرة- مكتب التعليم بمحافظة الكامل).
وتحقّق إعادة التوزيع الجغرافي أكثر من 10 مكتسبات، أهمها: الاستثمار الأمثل للكوادر البشرية والمادية (المباني والتجهيزات المدرسية) ورفع الكفاءة التشغيلية. وسهولة توزيع المجموعات القائمة على مشاريع التشغيل والصيانة لمكاتب التعليم. وتحديث مسميات مكاتب التعليم بما يتناسب مع النطاق الجغرافي وحدود البلديات، وحدود تقديم الخدمة التعليمية. والتوزيع العادل لشرائح النقل الداخلي وفق النطاقات الجغرافية المحدثة لمكاتب التعليم مما يلبي رغبات النقل بشكل أكبر. والموازنة في أعداد المدارس للبنين والبنات ومكاتب التعليم وفق معيار عددي يضمن جودة الخدمة التعليمية.
كما يحقّق تكافؤ الخدمة التعليمية بين قطاعَي البنين والبنات. وتركيز الدعم الإشرافي المقدم للمدارس واستثمار الكوادر البشرية في مكاتب التعليم. ورفع الكفاءة التنظيمية وتوحيد الإجراءات وتقليص عمليات خرائط تدفقها. وتوحيد المرجعية الإدارية والتعليمية لمكاتب التعليم. وتحقيق تكافؤ الفرص القيادية لقطاعَي البنين والبنات في مكاتب التعليم.